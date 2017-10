VIDEO | Maxima operatsioonide juht: paigutame 4 miljonit aastas hinnalangusesse, osadele toodetele maksame kasvõi peale

Maxima teatas tänasel pressikonverentsil, et käivitab hinnagarantii programmi, millega fikseeritakse 1000 toidu- ja esmatarbekauba hind. Investeeringu suurus aastas on 4 miljonit eurot.

Maxima operatsioonide juhi Marko Põderi sõnul kutsub jaekett oma uue programmiga üles kõiki koostööpartnereid pingutama selle nimel, et kett saaks pakkuda soodsamat hinda. „Arutame läbi iga koostööpartneriga hinna koostisosad ja sellest lähtuvalt jõuame mingi ühisosani,“ loodab Põder.

Maxima suurimaks kokkuhoiukohaks peab Põder tarneahelat. „Kõik kulutused, mis teeme kaupade jaotamisele, ladustamisele ja tööprotsessidele – kõige selle pealt on alati võimalik kokku hoida. Peamiselt puudutab see tarneahela juhtimisprotsessi,“ selgitas Põder.

Uue programmiga lubab Maxima kuni 10% püsivalt allahinnatud kaupadele (1000-st tootest ca 100-le – toim.) suuremat kui 40-protsendilist allahindlust. See omakorda tekitab küsimuse, kuidas see saavutatakse: kas juurdehindlus on olnud seni suur või hakatakse hinnagarantiisse ise raha sisse paigutama.

„Tänasel päeval – omainvesteeringutega katame allahindluse. Osade toodete puhul maksame peale,“ ütles Põder selgituseks.

Maxima Eesti müügitulu kasvas eelmisel aastal 1,1 protsenti 445,158 miljoni euroni. Kui 2014. aastal oli ettevõtte puhaskasum 3,5 miljonit eurot, siis 2015. aastal oli see asendunud 2,49 miljoni eurose kahjumiga, mis eelmise aasta kokkuvõttes kasvas veelgi: puhaskahjum oli 11,56 miljonit eurot.