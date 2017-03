VIDEO: Miks jättis mees maha veidra aga väga tulusa „töökoha"?

Mõnikord võib juhtuda, et sinu unelmate töökoht ei olegi tegelikult nii äge kui see fantaasiates tundub. Võtame Thaddeus Kalinoski, kellele kukkus ootamatult sülle pealtnäha väga vinge „amet", aga täna ta seda enam ei pea. Miks? Sellest kirjutab Celebrity Networth.

Tänapäeval on võimalik raha teha väga imelike asjadega. Sellest sai aimu ka Kalinoski, keskealine lahutatud mees.

See kõik algas 2009. aastal, kui lühikese aja jooksul lahkus tema juurest abikaasa ning ta jäi ilma töökohast. Paar aastat hiljem oli ta ligi 10 kilo raskem ja ta otsustas minna Las Vegasesse valu leevendama. Selle asemel avastas ta aga midagi huvitavat - ta nägi nimelt välja nagu Zach Galifinakis filmist „Pohmakas". Vegases pidutsejad olid teda nähes sillas ning olid valmis maksma, et temaga pildile jääda või koos pidutseda. Enne kui ta arugi sai, teenis ta öösiti sadu dollareid. Lisaks sai talle osaks vastassugupoole tähelepanu, mille üle tal eriti hea meel oli.

Ajaga tema kuulsus aina kasvas ja ta viidi koguni „Pohmakas III" võtetele, et võttegrupi ning oma teisikuga kohtuda.

Lõpuks teenis ta „Pohmakast" tuntud Alan Garneri tegelaskuju matkides roppu raha. Tippajal sai ta 250 000 dollarit aastas. Mõnele võib tunduda see kui ideaalne töökoht - pidutsemise ja laaberdamise eest makstakse palka. Kalinoski sai aga pidevalt tunda reaalse elu pohmakaid ning see hakkas mõjutama tema tervist ning heaolu. Professionaalse pidutsejana oli ta oma eluga jooksnud ummikusse.

„Alanit mängides eeldavad kõik, et sa pidutsed ja jood. Jood seda, mid neil pakkuda on ning teed seda, mille eest nad sulle raha on nõus maksma. Inimesed andsid mulle avamata alkoholipudeleid enne kui nad lennuki peale läksid. Mäletan üht ööd, mis päädis sellega, et mul läks pilt eest ning ma kukkusin klaasist pudelitele, lõigates end katki. Siis mind veel ka rööviti," meenutas mees.

Erinevalt paljudest teistest vanadest peoloomadest suutis Kalinoski end kõigest sellest välja rabeleda. Seda küll tänu ema sekkumisele. Niisiis ütles ta head aega peoelule ning glamuurile ja kolis tagasi kodulinna Philadelphiasse, kus ta tänaseni elab. Kui kunagi peaks tehtama film „Pohmakas IV", siis võib ta muidugi taas hätta sattuda.

Siin väike videokokkuvõte mehe "tööst":