VIDEO | Miks on karbis müüdav hambapasta üks kõige keskkonnavaenulikumaid tooteid maailmas?

Paari kuuga ligi 4000 jälgijat oma Facebooki lehele Alan's Theory kogunud videotegija mõtestab 2-3minutilistes videotes erinevaid nähtusi ja küsimusi maailma kohta, mis teda mõtlema panevad.

Senipostitatud videost konkurentsitult kõige populaarsem on 26. detsembril üles laetud ja tänaseks ligi 800 000 vaatamist, ligi 5000 reaktsiooni, üle 18 000 jagamise ja üle 400 kommentaari kogunud video, mis püüab leida vastust küsimusele: milleks on vaja müüa hambapastat karbis, kui ta on juba tuubi sisse pakendatud?

"Seda toodet kasutab kaks kolmandikku maailmas elavatest inimestest, karp teeb selle kallimaks nii tootjate kui tarbijate jaoks ning ainus asi, mis me sellega teeme, me viskame ta minema. Mis selle mõte siis on?" tahab video autor teada. Muidugi on tal sellele ka vastus.

Ühtlasi toob videotegija välja, et ainuüksi USAs toodetakse iga-aastaselt 9 miljonit hambapasta karpi. "Kes aga saaks seda muuta? Ettevõtted? Poliitikud?" küsib ta ning viib vaataja ringkäigule ühte riiki, kus 90% hambapastadest müüakse karpi pakendamata.

Vaata lähemalt juuresolevast videost!