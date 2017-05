VIDEO: Milline on maailma kõige ebameeldivam töö? Eksperdid on ühel meelel

Maailma meediale meeldib aeg-ajalt üles tõsta teema - kellel on maailma kõige viletsam ja ebameeldivam töö. Et inimesed näeks, et kurda mis sa kurdad, aga kusagil on keegi, kel on olukord ikka oluliselt halvem. Tundub, et konsensus on saavutatud - kõige viletsama töö tegijaid leiab eelkõige Indiast ja Mehhikost.

Juba aastaid on erinevates meediakanalites jõutud ühisele seisukohale, et maailma ebameeldivaim töö on neil India meestel, kes peavad paljaste kätega eemaldama settekaevude ummistusi. Nad põhimõtteliselt sukelduvad virtsa sisse ja eemaldavad seda, mis ummustuse põhjustas. Kaitsevarustust on neil minimaalselt.

Sama tööd tehakse ka mujal maailmas. Näiteks Mexico Citys. Julio Cu Camara on 30 aastaga sooritanud 1400 sellist sukeldumist. Igaüks neist kestab umbes kuus tundi. Ta on läbinud tuhandeid kilomeetreid erinevates tunnelites. Tema kannab siiski kiivrit ja spetsiaalset riietust, et tulla toime inimeste ja loomade poolt toodetud ning ka kemikaalidest kubisevas virtsas. Loomulikult on tal vaja end kaitsta ka meeletu haisu eest. Julio ütleb, et on leidnud settekaevudest hobuseid, põrsaid, relvi, mööblit ja külmikuid. Kuidas need sinna on sattunud on muidugi suur küsimus. Ta ütleb, et kõige hullem leid on siiski inimese surnukeha. Vaata ka artikli päises olevat videot, kus tegutseb India mees.

Kuid maailmas leidub veel palju töökohti, millest lapsed lasteaias just ei unista. India meeste töö sarnane on näiteks amet, kus inimene peab sukelduma jäätmekonteineritesse või ohtlike kemikaalide mahutisse, et seda parandada või kontrollida.

Loe veel

Daily Mail toob välja, et Marks & Spenceri heaks töötab koera- ja kassitoitude testija. Simon Allisoni nimeline mees väidab, et talle tema töö meeldib.

Ei ole teada, kas see amet enam eksisteerib, aga teada on, et kunagi toimus deodorantide kvaliteedikontroll sedasi, et inimesed nuusutasid katsealuste kaenlaauke. Ei tundu ka sugugi unelmate tööülesandena.

Helge Zieleri nimeline inimene pakkus end vabatahtlikult välja töötama Brasiilia vihmametsas, et lasta end erinevatel moskiitodel hammustada. Seda selleks, et õppida nende käitumist tundma. Mees, kes ükskord sai töö tulemusel malaaria, ütleb siiski, et vihmametsade ilu korvab kõik ebameeldivused.

Kahtlemata on jubedaid töökohti maailmas veelgi. Olgu selleks siis kunstseemendaja või inimene, kes koristab jõhkraid kuriteopaiku.

Hea lugeja, milline võiks olla kõige ebameeldivam töökoht Eestis? Tead ehk kedagi, kelle töö ajab 99,9% inimestest südame pahaks.