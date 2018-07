VIDEO | Nagu sipelgapesa: eelmisel reedel mõõdeti taevas kõige rohkem lende ajaloos

Kahe rootsi lennundusnohiku 2006. aastal algatatud hobiprojekt Flightradar24, mis lubab reaalajas läbi oma portaali globaalset lennuliiklust jälgida, teatas sotsiaalmeedias, et 29. juunil salvestasid nad info 202 157 lendu kohta üle maailma. See oli esimene kord nende ajaloos, kui lennuaktiivsuse number on ületanud kahesaja tuhande piiri. Tippajal oli korraga õhus üle 19 000 lennuki.

Ärilehele kommenteeris ettevõtte meedia- ja kommunikatsioonijuht Ian Petchenik, et selle numbri taga on kaks poolt. Ühest küljest laiendatakse oma ADS-B vastuvõtjate võrgustikku, et olla suuteline ka rohkem väikeste ja eksootiliste liinide lende mõõtma. Teiselt poolt on numbri taga loomulikult lennundustööstuse kasv. "Kõige rohkem peegeldub selles küll Hiina ning Ameerika lennuliikluse hoogustumine, ent kiiret kasvu näitavad ka India ning Kagu-Aasia," selgitab Petchenik.

