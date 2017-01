Nordea Eesti ametiühingu peausaldusisik Tiina Kukk rääkis Ärilehele, et kuna kollektiivlepingu sõlmimisega ja läbirääkimistega on pank venitanud juba kaks aastat, on töötajad veendunud, et Nordea teadis juba varasemalt kahe panga liitumisest.

"Nordea loodab venitamistaktikaga, et pangad liituvad ära ja nemad saavad käed puhtaks pesta. Nordea töötajad on mures, stressis ja valitseb täielik teadmatus. Me tegime Nordea panga töötajate seas küsitluse ja üle 70% vastas, et neil on tööstress," rääkis Kukk.

Samuti heitis ta pangale ette, et kuigi Nordeal on teatavasti loodud töögrupp, mis tegeleb uues ühendpangas tööd mitte leidvate inimeste kompensatsioonipaketi koostamisega, siis Nordea ametiühing sellesse kaasatud ei ole. Ka pangajuhtide väide, et töötajate kompensatsioonipakett vastab turuolukorrale, ei rahulda ametiühingut. "Me oleme läbirääkimistel mitmel korral takerdunud sellesse, et soovime inimesetele, kes on ehitanud panga nullist üles - kes 20 aastat, kes 10 aastat - veidi suuremat koondamishüvitist kui seaduses ette nähtud. Pank toonitab pidevalt, kuidas on asjad "seaduses", mis oleks nagu okastraadina ees ja millest justkui üle minna ei saa. Hea tööandja teeb aga töötajatele seadustes ettenähtust paremad."

Tiina Kuke sõnul soovisid nad ka piketiga näidata, et läbirääkimised Nordeaga jätkuvad. "Inimesed seisavad piketil kaetud nägudega, sest nad kardavad oma töökohtade pärast. Nordea töötajaid ei kuulata enam. Meil ei ole see olukord just väga demokraatlik pangas." Kukk lisas, et kui läbirääkimised ikkagi vilja ei kanna ja seda mitte ka riikliku lepitaja juures, ollakse valmis streikima hakkama. "Mis meil muud üle jääb."

Nordea Eesti juht Gerd Müller pöördus selle nädala reedel kirjaga panga töötajate poole, milles avaldab ametiühingus toimuva üle hämmingut. "Ametiühinguliikumine on minu jaoks uus kogemus, kuid sellisena ma seda ette ei kujutanud. Näen ametiühingu usaldusisikute väga jõulist tegevust, mis minu arvates on üles ehitatud vastandumisele ja hirmutamisele," kirjutas Müller.

"Eesti panganduses ei ole täna kollektiivlepinguid, tegemist on avatud ja konkurentsivõimelise sektoriga, mis on kiires muutuses. Sektori palgad on olnud alati turu kõrgemate hulgas. Nordea töötingimused, tasu ja soodustused on sellega vastavuses."