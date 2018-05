VIDEO | Oleg Ossinovski tulistab: tarvis on uusi poliitikuid, kes teeks riigi õhukeseks. See oleks kolossaalne võit

Oh, see on kolossaalne võit! Esiteks on see radikaalne maksude alanemine, sest meil ei ole vaja säilitada kogu seda „paksu" riiki. See annab kõigi protsesside kiirenemise, see tähendab efekti sellest, et meil on „õhuke" riik, isegi ei ole võimalik kirjeldada, see on lihtsalt fantastiline kasv ja riigi fantastiline edu.

Kas seda on lähiajal võimalik saavutada?

Loe veel

See on hea küsimus! Siin sõltub kõik ilmselt poliitikutest - kas nad on valmis võitlema selle ametnikkonnaga, mis on nii palju aastaid ladestunud. See on, teate, nagu savi, mida on üha rohkem ja mis on üha paksem, paksem, paksem, vesi enam läbi ei tungi. Seetõttu jääb see, mida tehakse kõige kõrgemal, pidama poolel teel ja alla ei jõua midagi. Ja just sellega kahjuks praegused poliitikud hakkama ei saa. Aga me ootame ju jälle uusi poliitikuid. Meil on ju lõppude lõpuks ikkagi demokraatia, tulevad uued jõud. Ma usun, et nii peab juhtuma, muidu muutume me niisuguseks nukraks maaks arusaamatu maksusüsteemiga, mis on nii segi aetud, et keegi ei saa aru. Väikese majanduskasvuga ja üldiselt vaese elanikkonnaga riigiks. Sellepärast ma loodan, et nii ei juhtu!