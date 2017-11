VIDEO: Pepsi heitis jõulureklaamiga Coca-Colale kinda

Paljude brittide jaoks (ja mitte ainult) algab pühade periood ametlikult siis, kui televiisorist hakkab jooksma Coca-Cola reklaam. Nende tõsiseim rivaal Pepsi soovib inimeste meeli muuta ja on sel talvel tulnud välja reklaamiga, mis kutsub üles „proovima uut traditsiooni", kirjutab Marketing Week.

Pepsi Maxi jõulureklaam seab au sisse need inimesed, kes teevad asju teisiti ja püüavad luua endale hoopis uudse jõulutraditsiooni. Kampaania on loonud AMV BBDO ja see on filmitud Islandil. Peaosas on profisurfar Heidar Logi, kes kutsub teisi surfareid õhtusele sõidule vee peal. Neil on kaasas LED-tuledega surfilauad. Nad lõpetavad õhtu lõkke ääres tarbides loomulikult Pepsi Maxi.

„Olles bränd, mis väärtustab julget ja ootamatut, laiendame me seda mõtteviisi ka oma jõulukampaaniale. Tuletame tarbijatele meelde, et nad võiks traditsioone muuta ja olla värsked, püüdes midagi uut ajal, mil rutiin ja rituaalid on tavalised," ütles PepsiCo Lääne-Euroopa turundus- ja innovatsioonijuht Mark Kirkham.