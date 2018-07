VIDEO | Puhka rahus. Teeme minutilise leinasesaku maailma odavaima auto lahkumise puhul

Maailma odavaim auto on tegelikult peaaegu surnud, aga leinaseisaku võib ära teha. India auto sureb umbes 10 aasta vanusena. Nimeks on tal Nano, kirjutab Bloomberg. Selle hind jääb umbes 3000 euro kanti.

Nano surma kinnitavad tootmise numbrid. Tata Motors, mis autot toodab, lasi juunikuus välja 1 auto. Eelmisel aastal samal ajal oli see arv 275. Eksport oli 0, 2017. aastal 25. Firma on öelnud, et auto „selle praegusel kujul ei saa kesta pärast 2019. aastat".

„Rahvaauto", just nii Tata Motors seda 2008. aastal brändis, langus on hea õpikunäide teistele autotootjatele, kes soovivad India turule tulla. Tarbijad on seal küll hinnatundlikud, kuid kokkuhoid tootmiselt ja auto kvaliteedilt ei saa olla nii hull. Tulemuseks oli vilets sõiduk, mil oli kombeks põlema süttida (vaata videost).

Nano müügimahu kukkumine ei ole seotud India turul toimuvaga. Autode, mootorrataste ja veoautode müük kasvab aina. Sõiduautode müük kasvas juunis 38%. Kaherattaliste kasv oli 22%. Just viimased on riigis populaarseimad mootorsõidukid.

India on turg, kus elektriautosid ei eksisteeri ning jutud tuleviku liiklusvahendistest ja isejuhtivatest sõidukitest on sama kui rääkida mõnest teisest planeedist. India autotootjad on püüdnud olla innovaatilised, kuid on levinud arvamus, et nad loevad valesti riigi keskklassi ootusi ja psühholoogiat. Nano on kaugel sellest, et olla turvaline.