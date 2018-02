VIDEO | Pullivennad seletavad, miks nad täna Lätti lähevad: mina lähen eterniiti ostma

Laagri Maksimarketi eest startis täna kirju seltskond inimesi Läti poole, eesmärgiks protestida Eesti maksu- ja aktsiisipoliitika vastu. Delfi kaamera tabas lõbusa kolmiku, kes selgitasid, miks nad Lätti lähevad ja ühtlasi andsid nõu, kust saab odavalt tsementi, eterniiti ja naelu (ka kirstunaelu). Seltskonda ärritab kõige enam kütuseaktsiisi tõus.

Video peategelased räägivad, et Lätis on soojem ja alkohol on odavam. „Me kõik oleme alkohoolikud," ütleb üks mees. Teine pareerib, et tema läheb siiski eterniiti tooma. Peagi kõlavad videos ka karmimad sõnad, eriti kütuseaktsiisiga seoses. „Aktsiisitõusudega kipume oma rahva vastu minema," oli nende seisukoht.

Poliitikud ütlevad, et tänased protesteerijad ja Lätti sõitjad ei ole Eesti patrioodid. Ühel mehel on kindel seisukoht: „Poliitikud võiks pilgu peeglisse heita. Patrioodid käisid hommikul ja vaatasid lipuheiskamise ära ning tulid siia ja sõidavad Lätti. Läti sõpru peab ka õnnitlema."

Vaata videost mahlakat teksti täismahus. Kohati võib esineda ebatsensuurseid sõnu.