Viimase paari päevaga on tekkinud vali kära Eesti infoühiskonna kroonijuveeli ID-kaardi turvalisuse ümber. Ilmnes, et pärast 2014. aastat välja antud kaartidel on potentsiaalne häkkimise oht. Tegime hetkeseisuga avalikustatud andmete põhjal probleemist inimkeeles ülevaate.