VIDEO | Rail Balticu lätlasest juht: mind on korduvalt poliitikasse kutsutud

Selle aasta oktoobris lõpeb Rail Balticu ühisettevõtte RB Raili juhi Baiba Rubesa ametiaeg ning veel hiljuti üritati teda ametist kangutada. Videointervjuus ütleb Rubesa Ärilehele, et probleeme püütakse kolme riigi vahel lahendada ja dialoogi pidada ning lubab, et eurorahadest projekt ilma ei jää. Rubesa tunnistab ka, et hinnatud tippjuhina on teda ka korduvalt Läti poliitikasse kutsutud.

Rubesa tunnistab ka, et hinnatud tippjuhina on teda ka korduvalt Läti poliitikasse kutsutud. Mida Rubesa siiski teeb kui sügisel ta RB Raili juhina ei jätka, vaata videost.