VIDEO | Rakvere streikijad korraldasid Soomes meeleavalduse

Osa HKScani Rakvere lihatööstuse töötajatest avaldas kolmapäeval meelt Soomes Turu linnas asuva HKScani kontserni peakontori ees, kirjutab err.ee.

Meeleavaldusel oli kohal umbes 20 inimest ning lisaks Rakvere tapamaja töötajatele võttis üritusest osa ka kaks esindajat Soome toiduainetetööstuse töötajate liidust SEL, vahendas Yle.

SEL-i esindaja Minttu Sillanpää selgitas, et samal ajal arutavad HKScani Soomes asuvate tootmisüksuste usaldusisikud seda, milliste toetusmeetmetega eestlastest kolleege veel aidata.

HKScani kontserni kuuluva Rakvere Lihakombinaadi tapamaja töötajad alustasid 6. veebruaril tähtajatu streigiga töötajate palkade tõstmiseks.

Ettevõtte töötajad nõuavad streigiga tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16 protsendi võrra alates 1. veebruarist 2018 ja lisaks 16 protsenti põhipalga tõstmist 1. juulist. Lisaks nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudeta. Tapamaja töötajate senine netopalk on ligikaudu 750 eurot kuus. See koosneb põhipalgast ja lisatasudest.

