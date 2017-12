VIDEO | Rakvere tapamaja töötajad tegid palgatõusu osas järeleandmisi, kuid ettevõtte juhatusele sellest ei piisanud. Üks edasine variant on streik

Eesti ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski sõnul läks tänane kohtumine Rakvere töötajate ja tööandjate vahel ärevalt. Kokkulepet ei tulnud ja riiklik lepitaja pidi lepitusprotsessi lõpetama.

„Fakt on see, et me kokkuleppele ei jõudnud. Lepitaja lõpetas protsessi ära ja nüüd on vabad käed. Lepitaja ei suutnud töötajaid ja tööandjaid kokku viia, sest soovid olid väga erinevad.”

Järgmisel nädalal kohtutakse uuesti ametiühingute inimestega. „Teeme valmis plaani. Praeguse seisuga teavitame töötajaid ja edasi on vaja maha istuda ja arutada. Variante on erinevaid – tööandja kutsub ametiühingu uuele arutlusele, teine variant on see, et tulevad erinevad aktsioonid ja kõige hullem variant on streik,” ütles ta.

Tänasel koosolekul tuli ametiühing nõudmistele järele. „Olgu tapamaja tapaliini töötajate palgatus 20 või 30%, aga tööandja sellele vastu ei tulnud. See sisaldas järgmisel aastal palgasüsteemi muudatust ja 5% palgatõusu kõikidele töötajatele.”

Tööandja põhjendas, et neil on läbi vaja viia palgasüsteemi muudatus ja kaasata eksperte. „Nad pakkusid, et tahavad teha kolmekuulist pausi, mis puudutab läbirääkimist. Meid see vastus ei rahulda, kuna küsimus on ikkagi tapamaja 25 inimese olukorras, kelle palgatõus on olnud õhtus tükk aega ja inimesed on juba ärevad,” ütles ta.

Arhangelski kinnitas, et järeleandmatuse taga võib olla ka tööandja hirm, et kui antakse järele tapamaja töötajate palgatõusus, siis tulevad ka teiste osakondade töötajad palgalisa küsima. „Me püüdsime tööandjale selgitada, et me ei lase sellel juhtuda. 25 töötaja palk on tõusnud väga vähe ja töö on väga raske, nad ei ole oma palgaga rahul. Oht on alati, et kui palk tõuseb ühes osakonnas, siis reageerivad ka teised. Kuid teistest osakondadest ei ole keegi märku andnud, et probleem on olemas. Nendega läheksime edasi kollektiivlepinguga,” ütles ta.

Loe veel

Rakvere lihatööstuse ametiühingu usaldusisik: me tegime üsna tõsiseid järeleandmisi, aga ka see ei sobinud tööandjale

Rakvere lihatööstuse töötajate ametiühingu usaldusisik Andrus Saaremägi ütles, et ametiühing saab uuesti kokku ja hakkab arutama, mida edasi teha. Küsimusele, kui suur on tõenäosus, et tuleb streik, ei osanud Saaremägi vastata. „Seda me otsustame ja mõtleme läbi. Mingi protsent ikka on jah.”

„Meie poolt olid tehtud juba üsnagi tõsised järelandmised. Võtsime ka sõnastuse teise, aga ei sobinud see ka tööandjale. Kompromissi ei saanud ka tulla kuidagi. Eks tööandja pelgas, et kui meile palka anda, siis tahavad teised ka, aga otsest põhjust nad ei öelnud,” lisas ta. „Eks igal ühel on oma kõrgemad ülemused, eks pole nii, et nad omast taskust annavad.”

Hetkel on ametiühingus registreeritud liikmeid 85. „Kindlasti kogub ametiühing jõudu.” Millal palgatõus võib lõpuks tulla, ei osanud Saaremägi öelda. „Me peame tegema ennast märgatavaks. Las nad siis ise otsustavad, kas ja kui vajalikud me oleme,” ütles ta.