VIDEO | Ratas Nordica kokkutõmbumisest: lennufirma peab pakkuma võimalikult palju ühendusi

Nädala eest teatas riigiettevõte Nordica, et tõmbab lendude sihtkohti uuest aastast koomale. Eile selgus, et ka järgmise suvehooaja lennuplaanis tehakse drastilisi kärpeid ehk hooajaliste lendudega saab sihtkohti olema kokku 13 võrreldes veel tänavu suve 21 liiniga. Lennufirma põhjendab seda peamiselt sellega, et kahjumlikke liine pole mõtet töös hoida eriti kui teha seda konkureerides mõne muu lennufirmaga.

Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et ükski ettevõte ei saagi kahjumiga hoida lennuliine elus, kuid samas soovib ta, et Nordica ikkagi ühendusi pakuks. "Meile on oluline, et Nordica lendaks. Loomulikult halvad majandustulemused või pankrot ei saa olla lahendus. Seetõttu usun, et ettevõte koos üldkoosoleku, majandus-ja taristuministriga [Kadri Simsoniga] teeb pingutusi, et firma kasvaks edasi ja saaks tugevamaks," rääkis Ratas.