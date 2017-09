VIDEO | RIA spetsialist: ID-kaardi kiibi turvariski lahendus seisab ka e-teenuste pakkujate taga

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) eID osakonna juht Margus Arm ütles, et turvariski probleemi lahendus puudutab lisaks tarkvaraarendust ka e-teenuste pakkujaid ja lõpptarbijaid, kes peavad oma ID-kaardid uuendama.

Küsimusele, kui palju on hetkel aega lahenduse väljatöötamiseks, vastas Arm, et teadlased tulevad kuskil oktoobris välja teadustööga. "Kuna teadustöö alused on välja töötatud mitmete aastate jooksul, siis ei ole kohe praktilises elus rakendatav, vaid see võtab veel mitmeid kuid aega."

Kui kaugel hetkel lahendusega ollakse? "Me oleme leidnud lahenduskäigu ja olulise komponendi lahenduse töös. Siis on tarvis see testida ja kauguuenduse rakenduses väikseid muudatusi teha ja seda ka loomulikult testida. Kuna see ei puuduta ainult ID-kaarti ennast vaid ka teenuseid, kus ID-kaarti kasutatakse, siis ei tohi tekkida olukorda, kus inimestel on käes kaart, mida kasutada ei saa. Seega peavad ka e-teenuste pakkujad, näiteks pangad ja avaliku sektori asutused, oma teenustes täiendusi tegema," selgitas Arm.

"Meie arendus ei ole veel valmis. Oleme tegelenud workaound-rakenduse ja erinevate komponentidega, mis on e-teenustele vajalikud. Meie teenused on eelduseks e-teenuste arenduseks," lisas ta.

Lahenduse leidmiseks on töötanud mitmekümneid inimesi erinevatest asutustest. Kuid hinnangut, palju arendus võiks maksma minna, ei oska Arm veel öelda.

Mis saab, kui inimesed on uuenda peale rakenduse valmimist oma ID-kaarti?

"Nende e-teenuste kasutamine siis piiratakse. Siis ei ole võimalik autentida erinevates teenustest. Dokument jääb alles, aga e-teenuseid piiratakse," ütles ta.