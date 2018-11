VIDEO | Rikaste ja ilusate elu pole sugugi lihtne: Demi Lovatol on raskusi häärberi müümisega, kus ta 3 kuud tagasi üledoosis

Tegemist on sama kohaga, kus lauljatar 3 kuud tagasi eluohtliku üledoosi tegi, seetõttu nii haiglasse kui negatiivse meediakajastuse alla sattus, vahendab portaal Celebrity Net Worth.

Kuigi maja on suurepärase asukohaga, olles kuulsa Chateau Marmonti kohal ja pakkudes sõna otseses mõttes miljoni dollari vaadet Los Angelese linnale ja Vaiksele ookeanile, ei õnnestu Lovatol seda kuidagi maha müüa. Lauljatar ostis maja 8,3 miljoni dollari eest 2016. aastal.

Pärast seda investeeris ta veel 800 000 dollarit, et maja endale meelepärasemaks muuta. Naine pani maja müüki mõned kuud tagasi ligi 9,5 miljoni eest, kuid on nüüdseks hinda alandanud natuke vähem kui 9 miljonile dollarile. Seda mitmel põhjusel.

Esiteks seetõttu, et üks tema muudatusi tähendas, et garaaž muudeti lauljatari garderoobiks, mistõttu ei ole krundil enam ühtegi varjualust parkimiskohta. Lisaks lasi Lovato pärast sissekolimist paigaldada turvaväravad, mis on osaliselt rajatud linna maale. Täpsemalt jääb värava sisse üks tänavavalgustuslamp. Selle asja peab aga uus omanik ära lahendama.

Ühtlasi leidis alles hiljuti Lovato maja naabruses aset maalihe, mis küll tänaseks on stabiliseerunud, kuid jääb naabruskonda ohustama seni, kuni Los Angelese linn midagi selles osas ette võtab, vältimaks selle kordumist.

Vaata nelja magamistoa ja kuue vannitoaga maja lähemalt juuresolevast videost.