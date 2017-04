VIDEO: Rikkad ei ole mölakad: kuulsa näitleja ja vaese vanaproua lugu

On meeldiv näha, kui kuulsad inimesed suhtuvad tavalistesse kodanikesse ku võrdsetesse või näitavad nende suhtes koguni välja erilist lugupidamist. Hollywoodis võib heasüdamlikkus ja kaastunne tihti ära kaduda, kirjutab Celebrity Networth.

Üks selline staar, kel süda õiges kohas, on „Pohmaka" filmidega tuntust kogunud Zack Galifianakis.

Lugu algas 1994. aastal, kui mees oli veel noor ning raseeritud lõuaga näitlejahakatis. Ta kohtus 70-aastase naise Marie Elizabeth „Mimi" Haistiga. Naine tegi vabatahtliku tööd Santa Monicas asuvas automaatses pesumajas. Tema ainus tulu oli klientidelt saadud jootraha.

Ühel päeval tuli pesumajja Galifianakis ja neil tekkis naisega kohe hea klapp. Haist õpetas teda, kuidas riideid õigesti pesema peab.

2009. aastal sai mehest kuulsus ning ta lõpetas pesumajas käimise. Ju ta suutis nüüd osta isikliku pesumasina ja kuivati. 2011. aastal sai Galifianakis teada, et Haist oli jäänud kodutuks ning tal ei olnud ka pereliikmeid, kes oleks saanud teda toetada. Naine elas erinevate sõprade juures.

Galifianakisele see ei meeldinud. Ta otsis naisele korteri ning hakkas maksma renti ning kommunaalkulusid. Lisaks viis ta vanaproua kokku teise kuulsa näitleja Renee Zellwegeriga. Tema aitas naisel korterit sisustada ning ostis talle süüa.

See oleks olnud juba piisav abi, aga Galifianakis ei peatunud seal. Ta viib Mimi iga natukese aja tagant välja sööma ning ta on võtnud naise kaasa ka mitmete filmide esilinastustele. Haistile meeldib end üles lüüa ning ta naudib fännide pilke, kes ei saa aru, kes too proua on.

„Kui ta on linnas, siis ta võtab mu kaasa. Muul ajal laseb ta mul kaasa võtta sõbra," kommenteeris naine ise. „Ma panen ilusad riided selga, sõber aitab mind meikimisel. See on lõbus ja miski, millest ma ei osanud kunagi unistada. Pärast sõidan koju limusiiniga," lisas ta.

Haist on käinud ka paljude filmide järelpidudel, kus ta kohtub teiste staaridega ning joob martinit koos Gray Goose'i vodkaga.

Ja kõik see algas sellest, kuidas näitlejahakatis hakkas käima pesu pesemas. Müts maha Galifianakise ees.