VIDEO | Rikkad ikka oskavad. Tuntud ettevõtja müüb USAs „Nõiutud mäge"

Väga rikastel inimestel on kombeks oma vara üha kasvatada. Jääb mulje, et nad teenivad raha vaid hingates. On palju neid juhtumeid, kus rikkur on midagi kunagi odavalt ostnud ja saab selle hiljem hiigelkasuga maha müüa. Üks mees on selles nimekirjas juures, kirjutab Celebrity Networth.

See mees on Microsofti kunagine looja Paul Allen, kes paiskas äsja müüki üha väga erilise jupi kinnisvara. 1997. aastal kulutas Allen 20 miljonit, et osta 49,4-hektariline mäepealne maatükk Beverley Hillsis. Täna saab sellise summa eest samas piirkonnas vaid ühe maja. Maatükki nimi on „Nõiutud mägi" ja kolm aastat pärast krundi ostmist lammutas Allen sellel seisnud suure häärberi, mis oli ehitatud 1925. aastal. Selle lasid endale teha tummfilmistaarid Marian Selders ja Fred Thompson. Nad omasid siis vaid 9 hektarit ja kasutasid seda eelkõige hobuse-rantšona. Majas hakkas kummitama kolm aastat pärast seda, kui paar oli oma unistuste maja ehituse lõpetanud. Thomspon astus jalga naela ja suri kolm nädalat hiljem 38-aastasena, jõululaupäeval. Sellest ka kummitusemäe nimi. Marian Selders müüs kinnistu kuu aega hiljem, ostjaks naftaparun ja hind 580 000 dollarit ehk tänapäeval 8 miljonit dollarit. 1942. aastal müüs magnaat selle saksa-ameerika leiutaja Paul Kollsmanile. Tegemist oli maailma ajaloo ühe edukama leiutajaga, kelle patentide seas oli maailma esimene baromeeter ning mitmed riistad, mida siiani veel lennunduses ja kosmosereisidel kasutatakse.