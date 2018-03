VIDEO | RMK nõukogu ei suutnud tselluloositehase asjus kokkuleppele jõuda

Täna arutas RMK nõukogu pea kolm tundi tselluloositehasega ühiste kavatsuste protokolli sõlmimist, kuid lõpuks jõuti vaid järeldusele, et maikuus tuleb uuesti kokku saada.

"Kavatsuste protokolli juures meil väga palju aega ei läinudki, sest üksmeelselt leidsime, et plaan pole paha, riigimetsast võib tehasele puitu müüa, aga polnud päris üksmeelne arusaam, milline on protokolli mõju tulevasele tarnelepingule - mõned detailid tahavad veel täpsustamist. Jääme ootama läbirääkimiste tulemusi RMK juhatuse ja arendajate vahel," ütles nõukogu esimees Andres Talijärv.

Osad RMK nõukogu liikmed andsid küll esialgu protokollile oma nõusoleku, kuid hiljem võtsid selle tagasi. Neid ei suudetud veenda ka täna. "Kahtlejad pole veel lõplikke vastuseid saanud. Pole vaja mitte ainult juriidilist kindlust, vaid üldse selgust. Pole veel selget pilti ette saadud, mis tingimustel võiks tehas RMKlt puitu saada. Meie arusaamist mööda neile oksjonil mingit eelist ei loodaks," sõnas Talijärv.

"Kindlasti on Mati Polli huvides, aga siin pole mingit seost sellega, et ta oli kunagi RMK juht," eitas Talijärve spekulatsioone, et tehase ühel osanikul Mati Pollil on tänu eelmisele töökohale parem positsioon RMK-lt puidu saamiseks.

Loe veel

RMK nõukogu liige, riigikogu liige Andres Metsoja (IRL) on juba varasemast olnud RMK ja Est Fori vahelise lepingu suhtes skeptiline. Ka Ärilehele antud videointervjuus ütleb ta, et kahtlused, mis tal eelminegi kord olid, osutusid suures osas tõeks. "Keegi ilmselt ei taha, et suurinvesteering satuks olukorda, kus asju oleks tehtud ebakorrektselt."