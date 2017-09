VIDEO | Saage tuttavaks. Just see on maailma kõige kallim asi, mille sa osta võid

Kui oled kuninglikust perest või vene oligarh, siis on sinu staatuse kõige kõrgem näitaja olnud siiani luksusjaht. Mita pikem seda uhkem. Aga turul on uued ässad. Kui sa oled väsinud suurtest paatidest, mille pinnal on helikopteri maandumisplatsid ja suured mullivannid, siis tuleb sulle appi Austria firma Migaloo Private Submerible Yachts. Nende 283-meetrine luksusallveelaev M7 on maailma kõige kallim asi, mida sa omada võid

M7 juures on kõik need vidinad, mis on ka kallimatel megajahtidel. Bassein, VIP-magamistoad jne. Aga einevalt igavast jahist, mis lihtsalt seilab merel nagu 200 miljonit dollarit maksev puutükk, võib M7-ga laskuda 450 meetri sügavusele vee alla ja sõita kiirusel 20 sõlme, et näha mere tõelisi aardeid.

Selline lisaluksus maksab täna umbes 2,3 miljardit dollarit, mis teebki sellest maailma kõige kallima asja, mida sa osta võid. See ei ole ainuke allveelaev, mis turul pakkuda on. Tehtud on väiksemaid variante, mis mahutavad 2-8 inimest ja võivad reisijad viia mitmesaja meetri sügavusele. Need allveelaevad ei suuda aga ise energiat toota ning sõltuvad pikematel reisidel ikkagi jahtidest või teistest alustest.

Migalool on aga ka otseseid konkurente. USA Submarines Inc ning Hollandi Ocean Submarine on ka suured tegijad, kes toodavad selliseid isendeid, mis suudavad reisida enam kui tuhat kilomeetrit ilma igasuguse abita ning seega on need perfektsed peakontorid neile, kes soovivad privaatselt panna paika maailmavallutuslikke plaane. Usa firma Submarines toodab näiteks 90 miljonit dollarit maksvat allveelaeva.

Loe veel

Keegi ei ole ühtegi USA firma superallveelaeva veel ostnud. Üheks põhjuseks on turvalisus ehkki tootja kinnitavab, et nende allveelaevad on väga töökindlad.

Hollandi ettevõte on ainuke, kel on tehtud leping ühe luksusallveelaeva müügiks. Nayk L3 on 19,5 meetrit pikk ning seal on baar, raamatukogu ja istekohad 20 inimesele. Nad ei löö erinevalt Migaloost suurusega, vaid rõhuvad mugavusele ja töökindlusele. Hind on 20 miljonit eurot.

Luksusallveelaevade meeskond on väga oluline. Nende koolitus on keeruline ja võtab umbes neli kuud.

Kui sul aga kõik vajalik on olemas, siis võid sa liikuda kus iganes. Tsiviilallveelaevadel ei ole regulatsiooni. Samas ei pruugi piirivalvele sugugi meeldida, kui sa lihtsalt niisama vee all toimetad. Eksperdid ei soovita liikuda Prantsusmaa ja Kreeka vetes, sest veepõhjas leidub palju muinasesemeid. Samuti soovitatakse läbi rääkida kohalike võimudega enne kui merepõhja avastamisega alustad.