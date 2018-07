VIDEO | Saari ja mandrit ühendavates sadamates oli tõrkeid piletisüsteemiga, nüüdseks peaks probleem olema lahenenud

Tehniliste probleemide tõttu olid ligi tunni rivist väljas elektroonilised piletiostusüsteemid Virtsu ja Kuivastu sadamates, maksta sai vaid sularahas. Tallinna Sadamast öeldi, et nüüdseks peaks probleem lahenenud olema.

"E-pileteid osta ei saa, süsteem maas. Antakse käsitsi kirjutatud pilet. Ridadest lastakse autod peale suvalises järjekorras, mõned ootavad kaks praami jagu aga ikka peale ei saa. mõned sadamasse saabujad ja pileti ostjad samuti üldjärjekorras saavad kohe peale, ebaaus süsteem," kirjeldas olukorda Delfi lugeja.

Tallinna Sadama kommunikatsioonijuhi Sirle Arro kinnitusel ei vasta tõele, et autosid lasti peale "suvaliselt" - ta pidas tõenäoliseks seda, et kuna piletit sai osta vaid sularahas, said viimast omavad juhid peale ja nii võiski tekkida mulje suvalisusest.