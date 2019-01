VIDEO | Salajased filmikaadrid näitavad koletut vaatepilti Poola tapamajast. Soome veterinaar - ja toiduamet uurib juba, kas haigete loomade liha võis ka neile jõuda

Guardiani sõul on eksperdid paljunud Poola valitsuselt kiiret reageerimist antud juhtumile ja sellest tingitult ka teiste Euroopa riikide vastavat teavitamist. Enim liha ekspordib Poola Saksamaale. Talle järgneb Soome, kus palju müügil olevast lihast on Poola päritolu.

Soome veterinaar- ja toiduamet on juba asunud uurima, ka haigete loomade liha võis jõuda ka Soome. „Me hakkame asja uurima. Jah, lihaimportijad teavad, mis liha ja kust on Soome tulnud, kuid meil see ülevaade veel puudub," sõnas veterinaar- ja toiduameti kommunikatsioonijuht toiduohutuse alal Jari Eloranta.

Kuigi tema sõnul on antud juurdlus veel algusjärgus, mistõttu ei saa amet veel midagi kinnitada haigete loomade liha jõudmise osas Soome, peab Eloranta seda üsna tõenäoliseks.

Belfasti ülikooli toiduohutuse professori Chris Elliott märkis, et kui see liha on tänaseks väljaspool Poola piire jõudnud, siis on tõenäoline, et sellele järgneb üle-euroopaline hoiatus.

Poola uuriva magasini Superwizjeri andmetel ei jätnud veterinaarid kontrollimata mitte ainult öisete vahetuste ajal tapamajja jõudnud loomade lihakehasid, vaid jätsid ka päevasel ajal regulaarsed kontrollid teostamata. Lihakehade märgistamine jäi tapamaja töötajate ülesandeks. Veterinaarid käisid tapamajas vajaminevad pabereid alles hiljem allkirjastamas.

Superwizjeri sõnul ei kontrolli pärast esmast kontrolli enam mitte keegi, kas see liha vastab toiduohutuse nõuetele, isegi mitte välismaal, kuhu see saadetakse. Poola väljaande andmetel ei ole Mazovia tapamaja ainus, kes sellist praktikat harrastab, vaid haigete loomade saatmine tapamajja pidi Poolas väga tavaline olema.

Haiged loomad ostetakse tavaliselt ka 5-6 korda odavamalt sisse, kui terved loomad, mistõttu on lihatööstustel võimalik selle pealt suurt kasumimarginaali teenida. Haigete loomadega kaubeldakse internetis avalikult.