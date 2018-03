VIDEO | Selgus, kes ostis New Yorgi kalleima korteri. Vaata, milline see välja näeb

2014. aastal tehti maailma ühes võimsamas linnas New Yorgis ajalooline tehing, kui anonüümne ostja soetas endale 100,47 miljonit dollarit maksnud korteri. Nüüd, neli aastat hiljem on müsteerium lahendatud. Kes osutus ostjaks?

Selleks oli multimiljardär Michael Dell. Tema Manhattanil asuvas enam kui 1000-ruutmeetrilises korteris on kuus magamistuba, kuus vannituba ning see võtab enda alla 89nda ja 90nda korruse. Vaata videost, milline näeb välja see tore tükk kinnisvara.