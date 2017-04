VIDEO: Soome maanteel liigub 54 meetrine superjaht

Luksusjahtide ehitamisele spetsialiseerunud ettevõte Baltic Yachts vedas eile Soomes maanteed mööda ühest üksusest teise valmivat 54 meetri pikkust superjahti.

Jahi kere liikus kahel autol Luotost Pietarsaari linna, kus sellele monteeritakse dokis kiil.

Soome rahvusringhäälingu Yle teatel oli hiidpikal lastil probleeme mõne kurvi võtmisega, kohati oli küsimus isegi millimeetrites, kuid siiski jõuti kriimustusteta pärale. Mõnes kohas pidi töömehed teeäärsete mändide oksi lühemaks lõikama.

54-meetrine jaht nimega Pink Gin IV saab 67 meetri kõrguse masti. Jahti on ehitatud juba kolm ja pool aastat ning see on Baltic Yachtsi kuues jaht.

250 töötajaga Baltic Yachts kuulub sakslasele Hans Georg Näderile, selle käive on 50 miljonit eurot.