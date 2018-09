VIDEO | Soomet külastas eelmisel nädalal maailma üks suuremaid kruiisilaevu. Euroopas teist sellist ei ole

Seda meeletut kruiisilaeva, mil pikkust 315 meetrit, opereerib MSC Cruises. Laev on ehitatud Prantsusmaal. See on osa MSC uuest „Vista projektist", mille raames ehitatakse 2019. aastal umbes sama suur MSC Bellissima. Helsingit väisanud laev tegi oma esimese sõidu 2017. aasta juunis. Toona oli see maailma suuruselt 4. alus. Suuremad on vaid Oasis-klassi laevad, mis sõidavad kariibimeres.

Praegu seilabki see suur laev Vahemeres, kuid 2019. aasta sügisel suunatakse see Miamisse. Meraviglial asub näiteks veepark, kino ning seal tegutseb Cirque du Soleili täitsa oma teatris. Seal on enam kui 10 restorani ja spaa.

Iltalehti loo all käib lugejate vahel elav vestlus teemal, kui palju selline monstrum ka keskkonda ja vett saastab.

Vaata videot, mis laevast tehti siit.