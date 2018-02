VIDEO | Streigi toetaja: asi pole ainult Rakvere tapamaja töötajates, vaid Eestis toimuvas üldse

Rakvere lihakombinaadi juurde kogunes ettevõtte töötajate streiki toetavale piketile ka rida teiste ettevõtete ametiühinguliikmeid ning ametiühingute keskliidu töötajad.

„Asi ei ole mitte ainult Rakvere tapamaja töötajates, vaid Eestis toimuvas üldse,“ lausus üks streigi toetaja vastuseks küsimusele, miks ta on streiki toetama tulnud.

„Meil on justkui imelik, et töötajad seisvad enda õiguste ees. Asi ei ole ju palgas. 60 senti tapamaja ootajatele lisaks, see on ju naeruväärne,“ rääkis ta. „Asi on selles, et me ei luba töötajatel enda eest seista. Kui nad saavad selle 60 senti lisaks, siis äkki teised hakkavad ka enda eest seisma üle Eesti. Asi on pigem selles,“ lausus streigi toetaja.

Algselt ei lubatud piketil osalejaid tehase juurde.

„Anne Mere piirab töötajate õigust avaldada toetust piketile. See on konstitutsioonile õigus ja Anne Mere võtab meilt praegu ära konstitutsioonilise õiguse,“ märkis teine streigi toetaja Ärilehele.

Hiljem lubati piketil osalejad plakatitega siiski ka hoone juurde.

Kaevurite ning energeetikute sõltumatu ametiühingu esindaja põhjendas streigi toetust asjaoluga, et streikivatel töötajatel ei ole normaalset palgatõusu ammu olnud, kuid nad väärivad seda.

Küsimusele, kas streiki toetavale piketile tullakse ka järgnevatel päevadel, vastas ta: „Meie liikmed tulevad. Iga kord hakkavad tulema meie esindajad siia ja koos toetame seda streiki. Loodame, et tööandjal tuleb mõistus päev ja see streik lõpe,“ lausus ta.