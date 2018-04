Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu sõnul tuleb eelarve ots otsaga kokku.

"Eelmise aasta laekumised olid täpselt eelarveootuste kohased, aga maksude lõikes on pilt erinev - ei ole uudis, et aktsiiside laekumine jäi allapoole ootusi. See kandub kindlasti edasi ka järgmistesse aastatesse, teiselt poolt aga kompenseerib seda sotsiaalmaksu ja tulumaksu ülelaekumine," sõnas Kirsipuu.