VIDEO | Tallinna Sadama endise juhi kaitsja: prokuratuur on jätnud tõendid kogumata

Tallinna Sadama endise juhi Ain Kaljuranna kaitsja Paul Keres rääkis peale altkäemaksuprotsessi eelistungit, et kaitsjad peavad koguma prokuratuuri asemel tõendeid.

Paul Keres esitas eelistungil kohtule hulga tõendikogumise taotlusi, et avada kohtule laiemalt pilti, mis Tallinna Sadamas tegelikult aastatel 2008-2015 toimus. "Näidata, et prokuratuur on olnud natuke paranoiline."

Tema sõnul on prokuratuur on jätnud tõendid kogumata. "Nende oma enda väidete kontrollimiseks oleks nad pidanud koguma veel terve hulga täiendavaid tõendeid, aga nad ei ole seda teinud ja nüüd peavad kaitsjad seda tegema," selgitas ta.

Kaitsjate väide on see, et Ain Kaljurand ja Allan Kiil ei olnud ametiisikud. "Eesti kehtiv seadus eristab altkäemaksu ja eraõiguslikku altkäemaksu selle järgi, et kas altkäemaksu väidetav võtja on ametiisik ehk avalike ülesannete täitja või ei ole seda. Üks on esimese astme kuritegu, teine on teise astme kuritegu ja nendega seonduvad ka aegumistähtajad," ütles Keres.

"Ain Kaljuranna kohta on olemas kolm jõustunud kohtulahendit, kus kohtud on öelnud, et ta ei ole ametiisik ja seetõttu on minu hinnangul süüdistus kvalifitseeritud valesti. Mulle teeb meelehärmi, et prokuratuur nui neljaks eirab antud asjas tehtud kohtulahendeid, mille eesmärk on vältida aegumist," lisas ta.