Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik jagas pärast Taavi Rõivasega kohtumist selgitusi RKAS-ile kuulunud Arsenali keskuse kinnistuste müügi asjus. Talvik kinnitas, et RKAS tegi enampakkumise korrektselt, kuid õhku jääb küsimus, millise kokkuleppega sai keskuses väikeosanikuks Rain Rosimannus ja mis oli tema optsioonilepingu taga päriselt, millega Rosimannus hiljuti oma osanikuks olemise ära vormistas.

Videos põhjendab Talvik, miks ta ei usu Taavi Rõivase väidet, et ta ei teadnud RKASi nõukogu esimehena (2007-2013) Rosimannuse huvist:

Artur Talviku sõnul on täiesti absurdne Rain Rosimannuse väide, et ta ei osalenud kohe algul omanikeringis RKAS-i enampakkumisel, sest Edgar Savisaare juhitud Tallinna linnavalitsus oleks hakanud arendusprojekti pidurdama Rosimannuse erakondliku kuuluvuse pärast. "On ju teada, et Rosimannus ja Savisaar suhtlesid omavahel aktiivselt ja neid ühendabki omavahel selline diilide tegemiste vaim."

Talviku sõnul on küsimused aga endiselt üleval, aga need ei puuduta enam RKAS-i. "Küsimus on pigem optsioonilepingus ja mismoodi see leping tehti - kas ka päriselt liikus raha või saadi see osalus mingite teenete eest. Kahtlus ongi selles, kas Reformierakonna mõjuvõimas isik on kasutanud oma poliitilist mõjuvõimu. Taavi Rõivas tõi ka selle välja, et muidugi pole keelatud isegi tegevpoliitikul osaleda avalikul enampakkumisel. Aga uurima peabki - ja see häirib ka avalikkust - kas poliitilise mõjutamise kaudu on toimunud protsessid. Juriidiliselt on kõik hetkel korrektne."

Kas Talvik vihjab võimalusele, et Rosimannuse osalus võib olla avalikuks tehtust 5%-st hoopis suurem? "Kui te vaatate firma osanike nimekirja, siis seal on üks advokaat [Kaido Loor-toim.], kelle peamine ülesanne on olla esindusisik inimestele, kes ei taha oma osalust välja paista lasta."

Lisaks rõhutas ta, et erikomisjoni ette tulek oli Taavi Rõivase enda soov, millele komisjon vastu tuli. "See on selline poliittehnoloogiline võte, et teemat võimalikult kiiresti laualt maha saada. Ilma meie kutsumiseta on ajakirjanduses soovi avaldanud meie jutule tulla ka Rosimannus."