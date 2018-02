VIDEO | Taxify juhtide haldur: meie arvutused ei kinnita autojuhtide väiteid. Jaanuaris on vähem kliente ja seega ka väiksemad tasud

Taxify Tallinna juhtide haldur Maria Jürisson tunnistab, et firma oleks pidanud tegema paremat teavitustööd uue hinnastamise osas ja kommunikatsiooniprobleemi tuleb hakata nüüd lahendama.

Taxify autojuhtide ja kommunikatsiooniinimeste väited lähevad dünaamilise hinnastamisega kaasnenud palgalanguse osas lahku. Autojuhid väidavad, et tasu on langenud 30%. Kontor põhjendab väiksemat tasu suures osas jaanuari ja veebruari klientide arvu langusega.

"Hooajaline erinevus detsembri ja jaanuari vahel vastab tõele. Nõudluse vahe on umbes 20%. 30% sissetuleku erinevuse numbrini me ise jõudnud ei ole," Jürisson.

Taxify juhid on pakkunud välja idee tõsta teenuse baastariifi, kuid esialgu pole kontor selle mõttega kaasa läinud. "Rekordilist detsembrit ja jaanuari omavahel võrrelda ei saa, sest need numbrid erinevad väga meie tegevusalal. Kui tõsta baastariifi eriti madalama nõudlusega ajal, siis võib juhtuda olukord, kus klient ei tarvita enam meie teenust ja see omab pikas perspektiivis juhi sissetulekule suuremat mõju," ütles Jürisson.

Küsimusele, kas hinnastamist muudati klientide vähese arvu tõttu või hinnasõja kuulutamiseks teistele platvormidele, vastas ta, et iga ettevõte testib ja arendab enda teenuseid ja enda tehnoloogiat. Samuti ka Taxify. "Jooksvalt arendame ka dünaamilise hinnastamise süsteemi," kinnitas ta öeldes, et juhtide tagasiside alusel on juba praegu tehtud muudatusi uues süsteemis.

Loe veel

Seda, kas autojuhid vahetavad platvormi või lõpetavad Taxify alt sõitmist, ei osanud Jürisson prognoosida. "Endiselt oleme veendunud, et meil on suurim kliendibaas ning endiselt teenib juht, kes sõidab meil täismahus teenib netokassat 735 eurot," ütles ta.

Samas juhid ise väidavad, et 735-eurost netokassat neist keegi uue hinnastamisega ei näe. Millest selline erinevus? "Me oleme isegi palunud juhtidelt nende konkreetsemaid arvutusi nende ja meie tulemuste vahel. Kahjuks on siiani nende tagasiside olnud minimaalne. Sest meie andmetel peaks 735 eurot neto olema adekvaatne."