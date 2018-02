VIDEO: Tuntud saatejuht pani maailma jõukuselt teise mehe raskesse olukorda

Bill Gates on maailma rikkuselt 2. inimene Jeff Bezose järel, kel on vara juba 123 miljardi dollari eest. Gates on miljardär olnud üle 30 aasta ja väga kaua on ta asunud 1. kohal. Kui sa nii kaua oled nii rikas olnud, siis võib juhtuda, et teatud normaalsed teadmised kaovad. Näiteks toiduainete hinnad. Ellen DeGeneres pani mehe toiduainete hindu arvama ja tulemus on päris koomiline, vahendab Celebrity Networth.

Gates ütleb, et ta ei ole poes käinud väga kaua aega. Miks ta peakski? Ja oleks ka imelik teda kohalikus poes supipurke korvi ladumas kohata. Vaata üleval asuvast videost, kuidas läks mehel mäng „Kas Bill Gates suudab määrata hinna neil igapäevastel asjadel...dollari täpsusega?"