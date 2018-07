VIDEO | Üks tuntud laul saab sel aastal 40-aastaseks ja see toob omanikule siiani sisse miljoneid

Kes ei oleks kuulanud The Village People'i laulu „Y.M.C.A."? See laul saab sel aastal 40 aastat vanaks, aga see on endiselt peaaegu sama populaarne nagu toona. Seda võib kuulda peaagu igal spordivõistlusel üle maailma. Kahtlemata on tegemist lihtsa ja geniaalse lauluga. Selle tegemine võttis autoril aega 6 tundi, tasu on aga miljonid aastas.

The Village People'is politseiniku rolli etendav Victor Willis omab poolt bändi kataloogi autoriõigustest. Ta sai selle tänu aastate eest saavutatud kohtuvõidule. Ta ise ütleb, et kirjutas laulu maksimaalselt kuue tunniga - viimase versiooni pani ta kirja 10 minutiga. Ta ei ole üldiselt suur kulutaja, kuid ostis ükskord teemantitega kaetud Cartieri kuldkella, mis maksis 100 000 dollarit, sest talle lihtsalt meeldis selle välimus. Regulaarselt käib ta naisega kruiisidel ja ta omab miljoneid maksvat häärberit San Diegos. Ühesõnaga - elada ta oskab. Laulja ja laululooja ise ei tea täpselt, kui palju see laul talle sisse on toonud, aga ta hindab, et pangaarvele tuleb miljoneid aastas. Willise edu taga on see, et ta on laulude kataloogi enda käes hoidnud. Talle pakuti 80ndatel mitme miljoni eest võimalust see maha müüa, aga ta loobus. Ta teenib raha iga kord, kui mõnd laulu mängitakse.