Valge Maja oli sunnitud neljapäeval „nõustama“ USA presidendi Donald Trumpi üht tippnõuandjat Kellyanne Conwayd, kes kutsus tarbijaid üles ostma presidendi tütre Ivanka Trumpi moetooteid.

„Minge ostke Ivanka asju, on see, mida mina ütleksin,“ teatas Conway neljapäeva hommikul intervjuus Fox Newsile, rääkides Valge Maja pressikonverentside ruumis, vahendab New York Times. „Ma kavatsen siin tasuta reklaami teha: minge ostke neid täna, kõik, te võite need internetist leida.“

Esindajatekoja järelevalvekomitee vabariiklasest esimees Jason Chaffetz ütles, et Conway kommentaar oli „vale, vale, vale ja sellele pole mingit vabandust“. Chaffetz ja komitee demokraadist liige Elijah Cummings palusid valitsuse eetikabürool ametlikult juurdlust alustada.

Conway sõnu palusid uurida ka vabaühendused Citizens for Responsibility and Ethics ja Public Citizen. Eetikabüroo direktor Walter M. Shaub Jr on öelnud avalikult, et president peab tegema rohkem enda oma äridest eraldamiseks.

USA föderaalsed eetikareeglid näevad ette, et valitsuse täidesaatva haru töötaja ei tohi kasutada avalikku ametit isikliku kasu saamiseks või sõprade või sugulaste nimel toodete või teenuste kiitmiseks. Õigusekspertide sõnul näib Conway, kelle ametinimetus on presidendi nõustaja (counselor), olevat seda ja võimalik, et ka teisi huvide konflikti reegleid, mis ei puuduta presidenti ja asepresidenti, kuid nende personali, rikkunud.

Conway reageeris Trumpi perekonna tülile kaubamajade ketiga Nordstrom, mis võttis Ivanka Trumpi tooted müügilt ära. Kolmapäeval kasutas president isiklikku ja Valge Maja ametlikku Twitteri kontot, et öelda, et Nordstrom on kohelnud tema tütart „nii ebaõiglaselt“.

Conway sõnad kujutavad endast „valitsuse ametikoha kasutamist omamoodi kõndiva reklaamtahvlina eraisiku pakutavate toodete või teenuste jaoks“, kommenteeris Harvardi ülikooli põhiseadusliku õiguse professor Laurence Tribe.