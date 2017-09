VIDEO | Vaata, milline hakkab linnahall tulevikus välja nägema!

Linnahalli renoveerimise protsess võib küll poole aasta võrra edasi lükkuda, kuid Tallinna linnakantselei avaldas juba tulevast hoonet tutvustava video.

"Linnahalli jaoks tekib investeeringuvajadus 2019. aastal ning kogu renoveerimisprojekt lükkub aasta võrra edasi. Et linnahalli renoveerimise ettevalmistavad tööd on kulgenud planeeritust aeglasemalt, siis järgmisel aastal planeeritud 20 miljonilist investeeringut sellel eesmärgil ei kasutata," selgitas majandusministeeriumi asekantsler Viljar Lubi Ärilehele.

Selle aasta juunis avaldati, et Tallinna Linnahall on hästi säilinud ning hoone rekonstrueerimine ja uuesti kasutusele võtmine on võimalik, mida kinnitas ka põhjalik ehituskonstruktsioonide ekspertiis.

"Linnahall ärkab kolme aastaga nüüdisaegsel tasemel teatri- ja kontserdipaigana täiesti uuele elule," lubas Aas. "Kuigi see tundub paljudele ilmselt võimatu ülesanne, oleme kindlad, et saame sellega hakkama."

Linnahalli suure saali rekonstrueerimise tulemusel saab Tallinn Aasa sõnul endale kogu Põhja- ja Ida-Euroopa regioonis konkurentsivõimelise esindusliku loomuliku akustikaga, moodsaima ja võimalusterohke lavatehnikaga umbes 5000 istekohaga saal saali, mis hakkab siia maailmatasemel sümfooniaorkestreid ja muid esinemispaiga suhtes kõrgete nõudmistega muusikakollektiive ja etendusasutusi meelitama.