Tallinna Linnakantseleil on valminud video palju kõneainet tekitanud Reidi teest ja milline Tallinna mereäär suurehituse valmides välja hakkaks nägema. Kuidas tundub?

Tallinna linn on selleks aastaks planeerinud eelarvesse kolm suuremat tee-ehitusprojekti, üheks neist on just Reidi tee ehitus.

Eelmise aasta augustis tutvustas Tallinna linn uuendatud Reidi tee eskiisi, milles on jäetud autoliiklusele 12 meetrit kitsam ala võrreldes algse ja palju vastasseisu tekitanud eskiisiga. Muu hulgas taastati palju poleemikat tekitanud ülekäik Kadrioru pargi ja Russalka vahel.

Eelmise aasta septembri lõpus jättis keskkonnaamet kooskõlastamata paljuvaieldud Tallinna mereäärse Reidi tee ehitusloa. Otsus puudutas Jõe tänavast Russalka ristmikuni kavandatud teelõiku. Keskkonnaameti jaoks ei olnud projekt piisavalt selge ja põhjalik. Näiteks ei olnud ameti jaoks selge, mil määral täpselt mereala täidetakse ja milline on selle mõju liiva liikumisele sadama sissesõiduteele.