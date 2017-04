VIDEO: Vana rokilegend sõitis oma ülikalli autoga vastu seina

Märtsis juhtus Inglismaal Goodwoodi ringrajal õnnetus, mis ehk ei oleksiki uudiskünnist ületanud, kui mängus ei oleks kaht legendi. Esiteks Pink Floydi 73-aastane trummar Nick Mason, teiseks üks väga haruldane ja kallis sportauto, kirjutab Celebrity Networth.

Auto, 1996. aasta McLaren F1 GTR, võib täna maksta isegi kuni 15 miljonit dollarit. Õnnetus ei olnud ülitõsine, kuid võib ette kujutada, mis maksab sellise auto ninaosa remont.

Mason on tuntud autode kollektsionäär, kuid on omasuguste seas tekitanud viha, sest tal on jultumust oma iludustega ka sõita ning mitte just kõige ohutumates tingimustes. Tal on Porschesid, Bugattisid, Aston Martineid ning ka üks 1962. aasta Ferrari 250 GTO. Üks selline auto müüdi hiljuti 50 miljoni dollari eest.

F1 GTR on aga üks 28st, mis üldse ehitatud on. See loodi just sellistesse tingimustesse, milles Mason selle nina lömmi sõitis, seega ei saa meest ka süüdistada. Selle tippkiirus on enam kui 240 miili tunnis. Keegi õnnetuses viga ei saanud.