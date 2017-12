VIDEO | Venemaa endine majandusarenguminister Uljukajev mõisteti 2 miljoni dollari suuruse altkäemaksu võtmise eest 8 aastaks vangi

Moskva Zamoskvoretski kohus mõistis Venemaa endise majandusarenguministri Aleksei Uljukajevi süüdi altkäemaksuvõtmises ja tuvastas, et ta nõudis naftafirma Rosneft juhilt Igor Setšinilt kaks miljonit dollarit. Karistuseks määras kohus kaheksa aastat vabadusekaotust ja trahvi 130 miljonit rubla (1,9 miljonit eurot).

„Kohus tuvastas, et Uljukajev on süüdi altkäemaksu saamises eriti suures ulatuses,” ütles kohtunik Larissa Semjonova, kelle sõnul jõudis kohus järeldusele, et Uljukajev võis majandusarenguminister olles mõjutada Bašnefti erastamistehingu käiku.

„Uljukajev tegutses varem koostatud plaani järgi, kasuahnuse ajel ja andes omale aru, et Bašnefti erastamise käik sõltub temast,” ütles Semjonova.

Kohtuotsuses öeldakse, et Uljukajev teatas, et tema nõudmise täitmata jätmise korral võib ta tehingut mõjutada. Kohus märkis, et Setšin nõustus Uljukajevi ebaseadusliku nõudmisega, kuid naastes Moskvasse, pöördus ta õiguskaitseorganite poole.

Kohtuotsuse järgi käis Uljukajev Rosnefti kontoris 2016. aasta 14. novembril oma kuritegeliku plaani jätkamiseks. „Võttes Setšinilt raha, teadvustas Uljukajev oma tegevuse ebaseaduslikku iseloomu, aga läks sellele välja kasuahnuse ajel,” teatas kohus. Raha pani ta auto pagasiruumi, kust selle konfiskeerisid hiljem õiguskaitseorganid.

Kohus luges kohtuprotsessi ajal esitatud ja uuritud tõendid süüd kinnitavateks.