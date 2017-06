Tallinna Kaubamaja on enda viimaseid hingetõmbeid tegemas. 1960ndate reliikvia asendub peatselt millegi kaasaegsemaga. Käes on seega tagumine aeg, et piiluda selle ikoonilise hoone ruumidesse, kuhu tavakülastaja seni sattunud pole - laoruumidesse, estakaadile ja ka katusele.

Vaata meeleolukat (ja peatselt nostalgilist) ekskursiooni juba videost!