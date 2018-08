VIDEO | Võrumaa edukas ettevõtja andis äri pojale üle: seda peaksid kaaluma kõik vanema põlvkonna ettevõtjad

Henni Nassar on Võrumaal puiduäris tegutsenud kaua. Ta on kogenud väga põnevaid aegu, kui ringi tuli käia relv vöö vahel, aga ka helgeid aegu, kus firmal on läinud hästi ning on saanud teha investeeringuid. Üks helge hetk tundub olevat ka äri pojale üle andmine, mida ta suvel tegi kindlal meelel ja teadmises, et see on antud headesse kätesse.