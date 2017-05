VIDEOD, FOTOD ja BLOGI: Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu on korruptsioonikahtlusega kinni peetud

Kahtlustuse esitamine Arvo Sarapuule

ATKO Grupi juhatuse liikmel Margo Tomingasel on kodu Saku vallas ja Järvamaal Paide vallas Mäos. Tomingase Saku kodu juures seisid täna kella 12.30 küll autod, kuid kedagi kodus ei paistnud olevat ja läbiotsimist seal parasjagu ei toimunud.https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=196342

Vaba Tallinna Kodanik: Tallinna linnamajandus vajab sõltumatut korruptsiooniauditit Keskerakondlike linnajuhtide uus korruptsiooniskandaal ei saa lõppeda poliitetturite ohverdamise ja vabandustega, vaid aastaid küpsenud legitiimsuskriis Tallinnas nõuab põhjalikku ja sõltumatut auditit vähemalt viimase nelja aasta linnamajanduses, leiab valimisliit Vaba Tallinna Kodanik. "Korruptsioon Keskerakonnas ei koosne ammu enam näotutest üksikjuhtumitest, vaid on vähkkasvajana end lootusetult peremeesorganismi pidi laiali ajanud, " rõhutas Vaba Tallinna Kodaniku liige ja VTK eestkõneleja Erik Vest. "Keskerakonna korruptsioon pole enam Keskerakonna probleem, sest kriisis on kogu Tallinna kui omavalitsuse legitiimsus. Tallinlastel pole enam õrna aimugi, kes linnajuhtidest on puhas ja kes räpane, enamgi – me ei tea, kes enam linna juhibki. Reaalsuses ei eelda enam ei Tallinna elanikud ega ettevõtjad linnavõimult ausat ja õiglast valitsemist. Kui see pole Tallinna legitiimsuskriis, siis mis veel on?“ Vesti kinnitusel vajab Tallinna linn korruptsioonirežiimiga joone vahele tõmbamiseks vähemalt viimast valitsemisperioodi hõlmavat põhjalikku auditit, mis valgustaks läbi kõik vähegi kaalukamad linnamajanduse ja -planeerimisega seotud otsused. "See Tallinnasse tekkinud paise ei parane ise – see tuleb kogu oma koleduses avada ja tallinlaste ette tuua, ainult nii saab Tallinn puhtana edasi minna," rõhutas Vest. "Vaba Tallinna Kodanik küsib sügisestel valimistel tallinlastelt selleks mandaati, sest peame kasvõi tagantjärelegi teada saama, kuhu ja kelle raha on Tallinnas läinud ja mida sellega on korda saadetud.” Tallinna kui omavalitsuse legitiimsuskriisi süvendab ka aastaid kestnud sundparteistamine ja kõrgemate ametnike korruptiivsesse toiduahelasse kaasamine. "Valimiste eel vatravad erakonnad ühest suust: valimisliite ei tohi usaldada, nad ei vastuta oma tegude eest. Tänased uudised näitavad ilmekalt erakondliku vastutuse tegelikkust,“ rõhutas Vest. „Erakonnad on aastatega harjunud karistamatuse tundega ja ainus, mida karta, on sõltumatu, väljastpoolt korruptsiooniahelat võimule pääsev kodanikuliikumine," rõhutas Vest. „Vaba Tallinna Kodanik tahab tuua Tallinnasse kaasaegseid linnaruumilahendusi ja võimestada Tallinna kogukondi, aga kindlasti on meie eesmärk see Tallinna usaldusväärsust õõnestav korruptsioonipesa põhjalikult läbi valgustada.“ Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik on laiapõhjaline ja avatud valimisliit, mille eesmärk on juurutada järgmisel valimisperioodil Tallinnas depolitiseeritud tegevjuhtimine, mis tugineb kogukondade, poliitilise linnavolikogu ja apoliitilise, professionaalsetest tegevjuhtidest linnavalitsuse koostööl.

Arvo ja Kersti Sarapuule kuulub korter Kadriorus Weizenbergi tänaval ja talu Järvamaal Roosna-Alliku vallas Viisu külas. Järvamaa talu juures tegutsevad töömehed ütlesid fotograafile, et täna pole seal läbiotsimist toimunud. Fotode tegemise ajal oli vaikne nii Sarapuude Weizenbergi kui ka Viisu küla kodu juures.https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=196334

Pressikonverents on lõppenud!

Aas: linna sisekontroll ei leidnud põhjust Sarapuud BWM-iga seostada.

Ärileht: kuidas kommenteerite keskkonnaministeeriumi seisukohta, et seaduse järgi on keelatud vangerdus, millega anti Nõmme piirkonna prügivedu allhanke korras üle linna aktsiaseltsile? Aas: Mis puudutab keskkonnaministeeriumi seisukohta, siis oleme konsulteerinud riigi keskkonnaametiga ja nende hinnangul on praegune süsteem aktsepteeritav, sest vastasel juhul oleks tekkinud vabaturg.

Aas: meie huvi on, et poleks korruptsiooni. Meil on raske oma töös lähtuda spekulatsioonidest - kui kevadel oleks teada olnud, et midagi on halvasti, oleks me käitunud teistmoodi. Tõenäoline on see, et prügiveos hakkab keskkonnaameti vastutusalaga hakkab tegelema Klandorf, ettevõtlusega aga Eha Võrk.

Aas: 90 protsenti kesklinna klientidest oli valmis sõlmima lepingu TJT-ga, 10 protsenti Ragn Sellsiga. Täna on kesklinnas seega põhiline vedaja TJT. Kahetsusväärne on see, et me ei saa prügivedu võtmete-lukkude kokkuviimise pärast sujuvalt üle võtta. Tahan kiita TJT juhtkonda, eriti Kertu Tiitsot, kes on prügiprobleeme usinalt ja operatiivselt lahendada suutnud.

Klandorf: prügi vabaturg on kesklinnas. Teiseks, kui me prügiveoga üldse ei tegeleks, tekiks uus segadus. Kuna täna on BWM-il see luba, saab jäätmekeskus tegeleda prügiveoga. Nõmmel ei täitnud BWM lepinguid ja ei saanud tööga hakkama, tänaseks on probleem lahendatud, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus on nädala aega prügi vedanud ja olukord on normaliseerumas. Tänasest alustas TJT prügivedu ka kesklinnas, Ragn Sells ütles kesklinna lepingu üles - tekkinud on vabaturg. Ragn Sells tõi suure pappkasti, kus on 900 võtit - kuni väravaid võtmete järgi üles otsitakse, läheb aega.

Aas: ma ei ole kunagi öelnud, et BWM-iga on lepingud lõpetatud, ma olen öelnud, et ta ei teosta prügivedu. Kinnitan, et mingit tasu või ülekandeid BWM-ile Tallinna linn praeguste lepingute eest ei anna. Lepinguid aga ei lõpetata, sest kõige mõistlikum lahendus on korraldatud jäätmevedu. Vabaturul on hoopis teised reeglid ja see ei taga kõige soodsamat teenust, mida on kinnitanud ka riigikontroll.

Aas: olen juba varasemalt öelnud, et oleks hea, kui prokuratuur annaks asjas selgust. Rohkem pole nad varem öelnud kui seda, et neile pole laekunud kuriteoteadet. Linnavalitsus on igati valmis tegema koostööd õiguskaitseorganitega, kui meil oleks infot olnud 1. märtsil [ehk menetluse alustamise hetkel], ei oleks me kindlasti käitunud nii nagu käitusime.

Aas: Mul on tõeliselt hea meel, et juba varem võtsime vastu otsuse, et BWM prügiveoga jätkata ei saa. Kinnitan, et otsuse vastuvõtmise ajal me ei teadnud, et käimas on uurimine. Meile on oluline, et ka kesklinnas jätkuks prügivedu tõrgeteta. Olen palunud Klandorfit, et ta teema käsile võtaks.

Aas: avaldan kahetsust ja vabandan kõigi linlaste ees, et selline asi on juhtunud. Aas vabandab ka ajakirjanike ees, kelle kõnedele pole vastanud.

Pressikonverents on alanud! Kohal on Klandorf, Aas ja Kõlvart.

Peagi algab Solarise pressikeskuses Tallinna tegevlinnapea Taavi Aasa pressikonverents.

Ärapanija detsembrikuises hittloos "Savisaare nimekiri" käib läbi ka Arvo Sarapuu nimi... https://www.youtube.com/watch?v=4ZX97nbmf0c

Sarapuu ja tema väimehe Tomingase ühine äriajamine on kestnud juba kaks kümnendit. 1998. aastal olid nad üheaegselt näiteks Maapangas, kus Sarapuu oli tegevjuhi kohal ning väimees juhatuse liige, koos astuti ka tagasi. Maapanga edasine saatus on hästi teada. http://www.delfi.ee/article.php?id=50756836

Prokuratuur ei pea Arvo Sarapuu vahistamist vajalikuks. Kinnipidamiseks pole vaja kohtu luba, vahistamiseks aga küll.

Feldmanis: kui BWM sai teostada prügiveoteenust, sai ta teenida käivet ja ka kasumit, mis olekski olnud ilmselt Sarapuu motivatsiooniks. Ehk Sarapuu ei saanud kuritegelikku tulu, aga oleks võinud seda teenida tulevikus.

Arvo Sarapuu firmades juhtivatel kohtadel töötanud Tiina Rossi suhtes pole prokuratuur menetlust alustanud. Ross on Sarapuu väimehe Margo Tomingase õde ja meedias on leitud seoseid tema ja BWM-i vahel.

Feldmanis kinnitas, et Baltic Waste Managementi rahastamine on toimunud ATKO grupi kaudu. Kuidas skeem on täpselt toimunud, pole aga prokuratuuril praegu võimalik täpsustada. Prokuratuur ei avalda ka seda, kas tõendite leidmiseks kuulati ka kedagi pealt. Sarapuu ei saanud vahetult kuritegelikku tulu, küll aga mõjutas ta BWM suhtes tehtud otsuseid. Sarapuu naise Kersti Sarapuuga pole sellel kriminaalmenetlusel mingit seost.

Kahtlustatavad on kinni peetud maksimaalselt kaheks ööpäevaks. Baltic Waste Managementiga sõlmitud prügilepinguid praegune kriminaalmenetlus automaatselt õigustühiseks ei muuda.

Feldmanis: seost Edgar Savisaarega sellel kriminaalmenetlusel ei ole

Feldmanis: oleme info jagamisega avalikkusele viivitanud, kuna see oli vajalik tõendite kogumiseks. Kriminaalmenetlus algas 1. märtsil kapo kogutud info alusel juba enne, kui teema meedias üles tõusis. Arvo Sarapuu on kinni peetud toimepiirangu rikkumise eest eriti suures ulatuses, kahtluse kohaselt on ta varjatult seotud Baltic Waste Managementiga ning samal ajal osalenud abilinnapeana firmaga seotud otsustega tegemisel.

Pressikonverents on alanud, ajakirjanike ees on riigiprokurör Laura Feldmanis.

Kella 12.45 ajal võis näha Arvo Sarapuu abikaasat, riigikogulast Kersti Sarapuud linnavalitsuse hoone eest mööda sõitmas.

Riigiprokuratuur annab täna kell 13 Arvo Sarapuu kinnipidamise asjus pressikonverentsi, millest Delfi teeb otseülekande ja kus räägitu võtame kokku ka siin blogis!

Kaitsepolitsei otsib läbi Atko Liinide peakorteri.https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=196321

Riigiprokuratuur ja kaitsepolitseiamet pidasid täna kahtlustatavana kinni abilinnapea Arvo Sarapuu. Eesti Ekspress kirjutas abilinnapea salajastest seostest Tallinna prügiäriga juba märtsis. http://ekspress.delfi.ee/lisalood/artikkel-mis-paljastas-arvo-sarapuu-seosed-prugiariga-tallinna-abilinnapea-on-variisikute-kaudu-sisenenud-linna-prugiarisse?id=77530636

Taavi Aas saabus Tallinna linnavalitsusse, kuid ajakirjanikele veel kommentaare ei andnud.

