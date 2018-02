VIDEOD | Läti keskpankurit kuulati üle kaheksa tundi, kaasas tippadvokaat Varpinš

Läti korruptsiooni vastu võitlemise büroo KNAB otsis üleeile läbi keskpanga juht Ilmārs Rimšēvičse kodu ja kontori, tuntud ehitusettevõtja ja kiirlaenuärimees Maris Martinsons vahistati. Läti meedia andmetel viibis Rimševičs KNAB-is täna öösel ülekuulamisel ligi kaheksa tundi, teda saatis Läti tippadvokaat Saulvedis Varpinš. Tegu on sama advokaadiga, kelle palkas endale ka näiteks Oleg Ossinovski, kui Lätis altkäemaksuskandaali sattus.

Ajalehe Diena andmetel on kriminaaluurimise põhjuseks kõrgete ametiisikute organiseeritud kuritegevus, kus kasutati ära oma ametipositsiooni ja poliitilist võimu, et Läti finantssektoris altkäemaksu välja pressida.

Läti rahvusringhäälingu uudised on videole saanud ka hetke, kus Rimšēvičs ja tema advokaat Varpinš väljuvad KNAB-i kontorist.

Pēc astoņām stundām @KNABinforme telpās @LatvijasBanka prezidents Ilmārs Rimšēvičs tiek aizvests ar KNAB automašīnu. pic.twitter.com/8JgT3YMsD7— LTV Panorama (@ltvpanorama) February 17, 2018

Keskpanga juhi ruumide läbiotsimine on kahtlemata pretsedenditu juhtum ning see on pannud avaldusi tegema mitmeid poliitikuid ja tippjuhte. Nii näiteks ütles Läti majandusminister Arvils Ašeradens pühapäeva hommikul, et Rimševicsega juhtunu on suur löök Läti riigi mainele.

Läti tippjuht, Rail Balticu projekti vedav Baiba Rubesa avaldas samuti kahetsust sellise asjade käigu kohta, sest Läti finantssektoris on niigi palju "väljakutseid".

Läti presidendikantselei ametlikul Twitteri kontol teatati, et Läti pangandussektori olukord võetakse arutlusele tuleval nädalal riigikaitsenõukogus. Samuti teatas rahandusministeerium, et esmaspäeval toimub erikoosolek keskpanga esindajatega.

Läti korruptsiooni vastu võitlemise büroo KNAB otsis üleeile läbi keskpanga juht Ilmārs Rimšēvičse kodu ja kontori. Samuti vahistati Maris Martinsons, tuntud ettevõtja, kes tegutses ehituse ja kiirlaenude alal. Rimševics on Läti Keskpanka juhtinud alates 2001. aastast ja asutuses töötanud 1992. aastast.

KNAB teatas, et ei saa midagi kinnitada ega ümber lükata, vaid lubas peatselt lähemat infot anda.

Veel samal nädalal raputas Läti finantssektorit uudis ABLV pangast, mida kahtlustatakse rahapesus ja Põhja-Korea režiimi abistamises.