VIDEOINTERVJUU | Finantsinspektsiooni juht värskest Danske otsusest: tegemist ei ole valimiskingitusega Keskerakonnale

"Meie ei kingi ega sellises kriteeriumis ei mõista asju," ütles Kessler Ärilehe küsimuse peale, kas tänase otsuse näol saata Danske pank järgmise 8 kuu jooksul Eestist välja on tegemist valimiskingitusega Keskerakonnale.

Finansinspektsiooni juht märkis, et nende jaoks loevad faktid ja normid. "Kui me oleme faktid läbi töötanud, kui me oleme norme analüüsinud, oleme riske kaardistanud ja jõudnud mehhanismini, kuidas neid juhtida, siis meie poolsed otsused langevad. On see 19. veebruar või mingi muu kuupäev, enne või pärast valimisi, me ei opereeri sellises kategoorias, me oleme sõltumatu järelevalveasutus," põhjendas Kessler.

Tema sõnul on inspektsiooni jaoks Danske rahapesujuhtumi uurimisel tegemist viimase sammuga. "Meie jaoks on tegu lõppjaamaga, kus me anname hinnangu ühe panga rikkumistele, mis on olnud väga pikaajalised, väga sügavad, väga olulised, mis on toonud Eesti finantskeskkonnale väga suure mainekahju. Ja kus me näeme seda, et päritoluriigist liiga jõulisi samme panga suhtes ei ole astutud," lausus Kessler.

Ühtlasi ei soovinud ta laskuda spekulatsioonidesse, kas ja kui palju oleks saanud Eesti finantsinspektsioon ja Taani finantsinspektsioon paremat koostööd teha ning kui palju see oleks võinud kiirendada Danske rahapesujuhtumile jälile jõudmist. "Lühike vastus on: võib-olla," märkis Kessler.

Vaata pikemalt juuresolevast videointervjuust!