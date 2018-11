VIDEOLUGU | Kaheks päevaks letiteenindaja töö üle võtnud kütusefirma juht: kui kusagil tänaval on pidu, siis loomulikult võtame sellest osa!

„Selline hind on ka praegu Laagna teel,” kirjeldas Alexela juhatuse liige Alan Vaht reedel Ärilehele antud intervjuus. Tema kinnitusel jääb teistest tanklatest odavam hind selles Tallinna tanklas püsima ka eelolevaks nädalavahetuseks. Kas ka kauemaks, seda ei soostunud ta veel avaldama. „Me tegelikult alustasime sellega nädal aega tagasi, eelmise nädala reedel,” lisas Vaht.

Ka ütles kütusemüüja, et kui vaadata tänaseid kütusehindasid, on naftahindade kukkumine maailmaturul juba hakanud mõju avaldama. Ühtlasi astub kütusefirma järjest tugevamalt toidupoodidele kandadele. Kui mõni aasta tagasi oli Alexelal ainult 12-13 poodi, siis tänaseks on nende arv kasvanud 31-ni ja kasvab järgmistel aastatel veelgi. "Kui kusagil tänaval on pidu, siis loomulikult võtame sellest osa!" põhjendab Vaht.