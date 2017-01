Saneerimisele läinud Riito Ehitus võitis ühispakkumisega Tallinna lauluväljaku raadiotorni rekonstrueerimise riigihanke.

Facio mehe Toomas Trompi firmat, Riito Ehitust ei peata hiigelvõlad ega saneerimine. Ettevõte võitis Sand Ehituse ühispakkumisega Tallinna lauluväljaku poolt väljakuulutatud raadiotorni rekonstrueerimise ehitushanke. Kokku esitas pakkumuse seitse firmat.

"Põhiliseks kriteeriumiks oli ikkagi hanke maksumus," ütles Tallinna lauluväljaku juhata Riho Rõõmus. "2008-2009. aastal oli meil meeldiv kokkupuude Facioga. Tean küll neid probleeme Riito Ehitusega, aga ühtegi juriidilist põhjust neid hankest kõrvale jätta ei olnud. Teades ja tundes ka Riito juriidilist võimekust, siis põhjendamatu hankest kõrvale jätmine oleks andnud neile suurepärase võimaluse esitada hagi meie vastu," ütles ta.

Riito Ehituse pakkumus oli 363 313,27 eurot. Riigihanke eeldatav maksumus oli 380 000 eurot ning teiste pakkujate pakkumused erinesid Riito ehituse omast 5-10%.

„Tallinna lauluväljaku raadiotorn on ehitatud 1960. aastal ja kuulub lauluväljaku ühtsesse kultuur-ajaloolisesse kompleksi. Läbi aegade on sellest tornist toimunud kõikide laulupidude kommenteerimine ning raadio- ja teleülekannete korraldamine ja nii see ka jätkub. Raadiotorn on tugevalt amortiseerunud ega vasta enam kaasaegsetele ehitusnõuetele ega ka ohutusnõuetele ja vajab hädasti rekonstrueerimist,“ kommenteeris Rõõmus.

Avatud hankemenetlust korraldas AS Telora-E, kes on ka rekonstrueerimise perioodil omanikupoolse ehitusjärelevalve teostaja. SA Tallinna Lauluväljaku poolt juhib rekonstrueerimise protsessi haldusjuht Ivo Näro.

„Kõikide eelduste kohaselt loodame rekonstrueerimistöödega alustada veebruaris. Raadiotorn peab valmis olema selle suve ehk siis tänavuse XII noorte laulu- ja tantsupeoks „Mina jään“ “, lisas Rõõmus.