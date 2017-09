Vigaste ID-kaartide tootja: teeme RIA-ga koostööd turvariski lahendamiseks

Digiturvalisuse teenuste pakkuja Gemalto, mis tootis vigased Eesti ID-kaardid, teatas pressiteate vahendusel, et pakub kõikvõimalikku tuge Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) juhitavale töörühmale lahendamaks leitud turvarisk 750 000 Eestis välja antud ID-kaardil.

Gemalto teeb kõik, et pakkuda kõikvõimalikku tuge Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) juhitavale töörühmale et lahendada 5. septembril 2017 avalikustatud Eesti ID-kaardi võimalik turvarisk, teatas Gemalto gruppi kuuluv Trüb Baltic AS, mis on 15 aastat Eesti ID-kaarte tarninud.

Gemalto kaasati koheselt töörühma ning ettevõte analüüsib juhtumit koostöös kolmanda osapoole, kõnealuse turvakomponendi tootjaga, milleks on Saksa firma Infineon Technologies AG. Gemalto kinnitas, et nende jaoks on prioriteediks ID-kaardi turvariski lahendamine ning ID-kaartide õigeaegse ja professionaalse tootmise tagamine.

Vaatamata eelnevale jätkab Gemalto Tallinna halduskohtus politsei- ja piirivalveameti poolt langetatud otsuse vaidlustamist hankes, mis hõlmab Eesti ID-kaardi toomise, personaliseerimise ja sertifitseerimise teenust aastateks 2019 - 2023. Peale PPA 26. aprilli otsuse põhjalikku analüüsi otsustas Gemalto 29. mail 2017 kasutada oma seaduslikku õigust hanketulemuse vaidlustamiseks.

Gemalto pakub identifitseerimislahendusi peamiselt valitsustele ja pankadele. Gemalto 2016. aasta käive oli 3,1 miljardit eurot. Ettevõttel on kliente enam kui 180 riigis, 15 000 töötajat ning 30 teadus- ja arenduskeskust üle maailma.