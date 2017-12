Vihmase suve ja pehme talve tõttu on metsatöösturid hädas

Läti kriisinõukogu kuulutas eile metsaraie sektoris välja katastroofiolukorra, sest üleujutuste tõttu pole võimalik metsa üles töötada. Sajuse suve ja sügise ning pehme talve tõttu pole Eesti metsatööstuse olukord parem, kirjutab err.ee.

Metsaettevõte Rüütel & Rüütel juht Raimo Rüütel ütles "Aktuaalsele kaamerele", et masinad on seisnud juba mitu kuud. "Ja suurem mure on nagu meeskonna kooshoidmisega. Meestele töö leidmine, et mehed laiali ei jookseks," lausus Rüütel.

Eesti suuruselt teine saeveski Toftan hangib tooraine valdavalt Kagu-Eesti ja Ida-Läti metsadest. Ettevõtte juht Martin Arula ütles, et metsades pole viimasel kümnendil veel nii keerulisi ilmaolusid olnud.

"Oli väga vihmane suvi, sellele järgnes vihmane sügis ja talv pole ka paraku senimaani pole tulnud. Olukord keeruline aga metsamehed ja terve sektor on selliste olukordadega üheltpoolt harjunud, mitte küll nii pikalt, selles mõttes katastroofi hõngu veel ei ole," kirjeldas Arula olukorda.

Euroopa suurima puidugraanulite tootja Graanul Investi omanik Raul Kirjanen ütles, et ettevõte töötab praegu miinimumkogustega.

