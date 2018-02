Viimane hoop E-Profiilile

Pankrotti vajunud tööstusfirma E-Profiil tegutseb seni, kuni vara on müüdud, kirjutab Äripäev.

“Ainult nemad ise on selles süüdi,” ütles üks koosolekul osalenud võlausaldaja, metallifirma RGR Airon omanik Artemi Beljajev E-Profiili põhjaminekust rääkides.

“Rääkisid, et makseraskused tekkisid naftaturu kukkumise tõttu, kuid tellimusi ja töid on palju ning probleemid lühiajalised. Juhatuse liige Toomas Jõgi lubas mulle, et maksab kogu raha 2017. aasta lõpuks, seda ütles ta märtsis.”

