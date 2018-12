VIIMASE HETKE OTSUS | Iga neljas inimene reisib pühadeajal üksi. Mis võimalused on üksikutel pühadetralli eest põgeneda ja mujalt täiuslik puhkus leida?

Pühadeperioodiks läheb reisile tuhandeid Eesti inimesi, kuid üldjuhul reisitakse sel ajal kahekesi, pere või sõpradega. „Jõulude ja aastavahetuse aega soovitakse enamasti veeta koos lähedaste inimestega ja see kehtib ka reisimise kohta,” kirjeldas Estraveli turundusdirektor Ilisson-Cruz.

Kui aasta lõikes reisib üksinda 39% Estraveli reisijatest, siis pühadeperioodil on see osakaal väiksem – siis reisib üksinda 27% reisijaist. Seda, et pigem eelistatakse pühadeajal koos perega puhkusereisile minna, kinnitab ka mitu tuhat reisijat jõuludeks ja aastavahetuseks palmi alla puhkama saatev Novatours.

Valitakse nii soojamaareise kui kaugemaid sihtkohti

„Eelistatud sihtkohtade seas on Egiptuse populaarsed kuurordid Sharm el Sheikh ja Hurghada ning puhkusesaared Tenerife ja Lanzarote Kanaaridel. Samas on kasvanud ka reisijate arv sellistesse eksootilistesse sihtkohtadesse, nagu Araabia Ühendemiraadid, Tai, Sri Lanka, Vietnam ja India,” kirjeldas reisibüroo turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg.

Keskmised reisipaketi väljaminekud pühade ajal on Novatoursi nädalastele reisidele ligi 800 eurot täiskasvanu kohta ning umbes 500-650 eurot lapse kohta. „Pühadereisi kestvus jääb tavapäraselt vahemikku neli kuni 14 ööd. Eksootiliste reiside paketihinnad on veidi kõrgemad, kuid kestvus enamjaolt pikem,” kirjeldas Riisberg.