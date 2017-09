Viimasel minutil või hiljem: GAG-i Kalamaja koolil pole kasutusluba, 560 last peaks aga esmaspäeval kooli minema

Kuigi Gustav Adolfi Gümnaasiumi renoveeritud algklasside maja Kalamajas tutvustati avalikkusele juba eelmisel nädalal ning õppetöö peaks algama 4. septembril, käib endiselt koolimajas kibe ehitus- ja viimistlustöö hiliste õhtutundideni välja.

Vana-Kalamaja 9 asuvasse GAG-i uude, "Kotzebue majaks" nimetatud koolimajja peaksid esmaspäeval suunduma 565 õpilast, sh esimesse klassi 144 uut õpilast, kuid linnavalitsusest kinnitati Ärilehele, et koolimajal pole veel kasutusluba.

"GAG Kotzebue maja kasutusluba on menetluses ning loodame, et saame loa esmaspäevaks. Enne kasutusloa saamist õppetööga ei alustata," ütles Tallinna haridusameti pressiesindaja Leini Jürisaar.

Võib arvata, et Tallinna linnaplaneerimisamet menetleb aga ka kasutusloa andmist täpselt nii kiirelt kui vaja, sest varasemast on GAG-i uue maja puhul tuua näide, kus ehitusluba väljastati pärast napilt neljatunnist menetlust.

Koolimaja ehitusprotsess on saanud palju kriitikat ning Tallinna linna vastu on selles osas isegi kohtusse pöördutud.

Fotod ehitusjärgus koolimajast tutvumispäeval 24. augustil:

Majas 30 klassiruumi, igal klassil oma „koduklass". Eraldi on koolis keelte-, käsitöö- ja tööõpetuse klassid. Kõikides klassiruumides on lisaks tavalistele tahvlitele puutetundlikud uue põlvkonna nutitahvlid.

Kooli südameks on läbi viie korruse avatud astmestikuga aatrium, mis on ühtlasi ka einestamis -ja puhkeala. Vajadusel modelleeritakse see ümber aktuste- ja kontserdisaaliks.